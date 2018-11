Fussball ist bekanntlich König des Sports und für viele Zeitgenossen schönste Nebensache der Welt. Volkswirtschaftlich gesehen wird Fussball nicht nur gespielt und geschaut, sondern auch produziert und konsumiert. Die Wertschöpfungskette besteht aus vielen "Königsmachern". Da sind einmal vor allem die Eltern, die ihre Kinder zum Sport fahren, aber auch die Würstchenverkäufer und Platzwarte in den Stadien. Da sind die Pay-TV-Kanäle und an der Spitze der Pyramide die wenigen hochdotierten Spieler.

Finanziert wird die Fussball-Produktion im Wesentlichen von den privaten Haushalten. Die geben beispielsweise allein in Deutschland weit über 10 Milliarden Euro dafür pro Jahr aus, hauptsächlich für Eintritte, Fanartikel (Merchandising), Unterkunft und Pay-TV. Das ist mehr als ein Zehntel der Gesamtausgaben für alle sportlichen Betätigungen. In der Schweiz und in Österreich liegen die Verhältnisse ähnlich, auch wenn - Alpen sei Dank - hierzulande der Skisport (insbesondere für die Hotellerie) ebenfalls sehr grosse volkswirtschaftliche Bedeutung hat.

Weit über die Hälfte allen Sponsorings und aller Medienrechte gehen auf das Konto von König Fussball

Gerade im Spitzenfussball zählten die letzten Jahre zu den besonders ...

