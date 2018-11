2017: Die Lufthansa-Aktie stieg wie auf Schienen, war einer der großen Überflieger am deutschen Aktienmarkt. 2018: Die Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125) fällt und fällt, droht, zu den großen Verlierern im DAX zu zählen, wenn am Jahresende Bilanz gezogen wird. Woher rührt dieser scheinbar am Kalender ausgerichtete Rhythmus? Mit Saisonalität muss man da nicht kommen, es geht letztlich um die Grundstimmung. Einerseits für den Gesamtmarkt, andererseits speziell in Bezug auf die Airlines.

Die Lufthansa hatte sich 2017 erheblich vergrößert. Die Sitz- und Frachtauslastung stieg. Es wirkte, als würde das Wachstum nicht enden. Obwohl das Unternehmen selbst diese Sicht der Dinge nicht förderte, von Vornherein für 2018 vorsichtig war. Aber das war man 2017 eben auch und landete am Ende weit über den eigenen Erwartungen. Also, dachte sich manch einer, wird das 2018 auch gelingen. Aber schon zur Jahreswende wurden einige vorsichtiger, fast zeitgleich mit den konjunktursensiblen Autobauern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...