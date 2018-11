Die ERGO baut ihr Geschäft in der Lebensversicherung aus und holt zwei neue Gesichert in den Vorstand der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG. Zum 01.01.2019 wurde Markus Krawczak in den Vorstand der ERGO Leben berufen und verantwortet dann den Maklervertrieb Leben. Krawczak war zuletzt bei der Stuttgarter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...