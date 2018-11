Die Linke will Alternativen zu Hartz IV in einer Enquete-Kommission im Bundestag diskutieren. "Ich finde in der Tat, wir sollten jetzt in einen größeren Sozialstaatsdialog eintreten", sagte Parteichefin Katja Kipping am Montag in Berlin. Teil davon könne eine Enquete-Kommission im Bundestag sein. "Das ist mein ganz konkretes Angebot", sagte sie an SPD und Grüne gewandt. Endlich komme Bewegung in die Debatte um das soziale Sicherungssystem. Die Linken verlangen schon seit Jahren die Abschaffung von Hartz IV und wollen stattdessen eine sanktionsfreie Mindestsicherung von 1050 Euro.

Zuletzt hatte SPD-Chefin Andrea Nahles ebenfalls gefordert, das umstrittene System abzulösen. "Die neue Grundsicherung muss ein Bürgergeld sein", schrieb sie in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Die Leistungen müssten auskömmlich sein und Sanktionen weitgehend entfallen. Grünen-Chef Robert Habeck hatte eine "Garantiesicherung" vorgeschlagen. Arbeitslose sollten nicht mehr gezwungen werden, Termine im Jobcenter zu machen oder Arbeit zu suchen. Die Leistung müsste aber beantragt und ein Nachweis der Bedürftigkeit erbracht werden.

In einer Regierung mit der Union hätten solche Vorschläge kaum Chance auf Umsetzung, sagte Kipping. "Natürlich braucht es vor allem andere Mehrheiten im Parlament." Mit einer Enquete-Kommission könnten SPD und Grüne aber beweisen, dass das Thema für sie nicht nur ein PR-Gag sei. "Ein entsprechendes Ergebnis könnte eine gute Basis sein für eine Regierung der sozialen Vernunft", sagte Kipping./tam/DP/he

AXC0188 2018-11-19/15:44