Im Februar 2019 wird Walburga Hemetsberger als Chief Executive Officer James Watson an der Spitze des europäischen Verbands ablösen. Sie arbeitete bislang im Vorstand des österreichischen Stromversorgers Verbund.Solarpower Europe bekommt einen neuen Chief Executive Officer (CEO). Walburger Hemetsberger wird James Watson offiziell zum Februar 2019 in dieser Poistion ablösen. Die Österreicherin ist bislang im Vorstand des Energieversorgers Verbund tätig. Es sei eine große Ehre, für Solarpower Europe zu arbeiten. Die Vereinigung werde als allgemein führend bei der Energiewende angesehen, so Hemetsberger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...