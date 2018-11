Verkauf führt zur Stärkung des weltweiten Wachstumskurses

Die Blommer Chocolate Company, in Nordamerika größter und weltweit drittgrößter Ingredienthersteller für Schokolade, meldete den Vertragsabschluss zur Übernahme durch Fuji Oil Holding, Inc., einem weltweit führenden Ingredientanbieter für Öl- und Fett für die Lebensmittelindustrie. Der Verkauf beinhaltet sämtliche Geschäftsbereiche von Blommer, einschließlich der vier Produktionsstätten in Nordamerika und einer in Schanghai. Blommer ist ein privates Unternehmen in Familienbesitz und Fuji Oil ist an der Tokioter Börse notiert.

"Im Laufe von fast 80 Jahren ist es gelungen, unser Familienunternehmen zu einem wichtigen Ingredientanbieter für die meisten bekannten Marken verschiedener Lebensmittelkategorien auszubauen", sagte Peter Blommer, CEO und Familienmitglied in der dritten Generation. "Dies ist ein Meilenstein in der stolzen Geschichte der Blommer Chocolate Company, geprägt durch den Beginn eines spannenden neuen Kapitels, und wir freuen uns darauf, mit Fuji Oil einem hochangesehenen weltweit marktführenden Unternehmen anzugehören. Unsere Unternehmen teilen gemeinsame Werte und ein klares Bekenntnis zu Produktqualität, Innovation und Kundenservice. Mit unserer vereinten Kompetenz bei Schokolade sowie Fetten und Ölen, die beide auf Produkt- und Prozessinnovationen beruhen, haben wir die Möglichkeit, uns auf breiter Basis global aufzustellen, um unsere Kunden bedienen und das Wachstum vorantreiben können", sagte Blommer, der das Unternehmen zusammen mit dem leitenden Managementteam auch nach der Transaktion weiterführen wird.

BofA Merrill Lynch fungiert als Finanzberater und Skadden, Arps, Slate, Meagher Flom LLP als Rechtsberater für Blommer im Zusammenhang mit der Transaktion, die voraussichtlich in 30 bis 60 Tagen abgeschlossen wird. Über die Bedingungen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

"Fuji Oil ist ein weltweiter Anbieter von Lebensmittelingredenzien, dessen Säulen die Geschäftsbereiche Öl und Fett, Schokolade, emulgierte und fermentierte Lebensmittel- und Sojaproteine sind", sagte Hiroshi Shimizu, President und CEO von Fuji Oil Holdings. "Wir sind in unserem Industrieschokoladegeschäft in Asien führend und haben unsere Präsenz in Europa und Südamerika ausgebaut. Wir sind überzeugt, dass die Verknüpfung unseres Know-hows und unserer Aktivitäten in unseren jeweiligen Regionen im Zuge der Partnerschaft mit Blommer erhebliche Chancen und eine große Auswahl für unsere Kunden mit sich bringen wird."

Über Blommer Chocolate Company

Blommer Chocolate Company ist der größte Kakaoverarbeiter und Ingriedentanbieter für Schokolade in Nordamerika. Mit mehr als 900 Mitarbeitern und fünf strategisch positionierten Produktionsstätten in Nordamerika und China bietet das Unternehmen umfassende Geschäftslösungen für nationale und internationale Kunden jeder Größe in der Süßwaren-, Back- und Milchindustrie. Zu den Kernkompetenzen von Blommer zählen die Verarbeitung von Kakaobohnen, die Schokoladenherstellung, das Rohstoff-Risikomanagement sowie Forschung und Entwicklung für Produkte und Prozesse. Als Gründungsmitglied der World Cocoa Foundation, Mitglied der Nachhaltigkeitsinitiative Cocoa Action und mit seinen privat geführten Bauernprogrammen in der Elfenbeinküste, Indonesien und Ecuador ist das Unternehmen führend in der Förderung des nachhaltigen Kakaoanbaus. Das 1939 gegründete Familienunternehmen genießt einen hervorragenden Ruf für Kundenservice und Qualität. Weitere Informationen über Blommer Chocolate Company finden Sie unter www.blommer.com.

Über Fuji Oil Holding, Co.

Die Fuji Oil Group ist ein Hersteller von pflanzenbasierten Lösungen für Lebensmittel in den Bereichen Hartbutter für Schokolade und Schokolade für den industriellen Gebrauch, Ingredenzien für Süß- und Backwaren wie Sahne, Margarine und Ingredenzien für Käsearomen und Soja. Wir beliefern Kunden auf der ganzen Welt mit köstlichen und gesunden Lebensmitteln, die auf dem Konzept der pflanzenbasierten Lösungen für Lebensmittel beruhen. Wir haben 11 Schokoladenfabriken in 8 Ländern und verfügen über ein sehr vielfältiges Schokoladengeschäft in Japan, Südostasien, Brasilien und Belgien.

Seit der Gründung im Jahr 1950 hält Fuji Oil an der Überzeugung fest, dass der Weg zum Überleben und zur Weiterentwicklung des Unternehmens darin besteht, neue Felder durch seine Originalität zu bearbeiten, ohne dem Beispiel anderer Unternehmen zu folgen. Wir haben früh mit dem Ausbau unseres ausländischen Geschäfts begonnen und dabei den Fokus auf tropische Öle und Fette gesetzt. Im Glauben, dass Sojabohnen einen Beitrag zur menschlichen Gesundheit und Umwelt leisten, widmen wir uns zudem seit einem halben Jahrhundert ihrer Erforschung und sinnvollen Nutzung.

