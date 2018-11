Harter Tobak, Schwerstverdauliches für die Bürger, was die Bundesregierung mit der Unterzeichnung des "Global Compact for a Safe, Orderly, and Regular Migration" kurz GCM - UN-Migrationspakt - nonchalant allen mal eben so zumutet. Ja, einige Staaten verweigern bereits ihre Unterschrift. Deutschland aber hält es nicht einmal für nötig, die Brisanz der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...