Der Sozialdemokrat und Finanzminister Olaf Scholz steckt im Dilemma: Sein Wunsch, sich als pragmatischer Macher zu profilieren, verträgt sich nicht mit den Ansprüchen einer Partei mit Linksdrall.

Sie ist also tatsächlich gekommen: "Die rote Null". So titelte die linke Tageszeitung "taz" im Frühsommer über dem Konterfei des Bundesfinanzministers, als sie ihn für seine "Huldigung des Sparens" kritisierte. Doch eine derartige mediale Klatsche hält Olaf Scholz nicht davon ab, Mitte Oktober trotzdem die Festrede zu halten, als die Journalisten ihr neues Redaktionsgebäude in der Mitte Berlins beziehen. Dafür zollen ihm viele der Anwesenden Respekt.

Angesichts der wohlgesinnten Atmosphäre wäre es ein Leichtes für den 60-Jährigen, die Feier für das zu nutzen, was Politiker gern tun, wenn sie vor Journalisten sprechen: sie mit ein paar Anekdötchen unterhalten, aber eben auch gezielt ein paar Spitzen setzen gegen eine Berichterstattung, die in ihrer Kritik manchmal eben auch übers Ziel hinausschießt. Doch Scholz redet, als stelle er gerade den neuen Entwurf zur Novellierung der Briefmarkenverordnung vor. Klar, er lobt die "taz" für ihren Mut, aber beschäftigt sich ausführlicher damit, dass für "elektronische Presseerzeugnisse" künftig der ermäßigte Mehrwertsteuersatz gilt. Der Applaus ist so dröge wie die Rede. Als maliziöses Dankeschön gibt es vom Geschäftsführer der Zeitung noch den Hinweis, wie schwierig die Situation der "taz" in ihren Anfangsjahren war: "Sie ähnelte der Situation der SPD heute."

Eingesteckt statt eingenommen - der Auftritt ist auch deshalb typisch, weil Scholz der Mann der verpassten Chancen ist. Niemand in der Bundespolitik, außer vielleicht Angela Merkel, verweigert sich so konsequent jedweder Inszenierung in eigener Sache. Scholz ist das größte No-Show-Talent der deutschen Politik. Seine Überzeugung lautet: Auf den Inhalt kommt es an, nicht auf die Verkaufe. Wähler können Parteien nur durch solide inhaltliche Arbeit gewinnen. Gutes Regieren also.

Das ist durchaus sympathisch. Allerdings kann man der SPD einiges vorwerfen, aber nicht, dass sie in den vergangenen zwei Jahrzehnten, von denen sie 16 Jahre regierte, durch besonders unseriöses Handwerk aufgefallen sei. Eher ist das Gegenteil der Fall. Den Absturz von mehr als 40 auf unter 15 Prozent in Umfragen verhinderte das allerdings nicht.

Die Frage, ob Scholz der richtige Mann zur falschen Zeit ist, stellt sich auch deshalb, weil die neue Sehnsucht der Bevölkerung nach kantigeren Persönlichkeiten in der beginnenden Post-Merkel-Ära überall spürbar ist. Nur Scholz will davon partout nichts wissen. Manchmal wirken seine Auftritte nicht nur seltsam uninspiriert, er selbst wirkt geradezu entschlossen unwillig, auch nur einen Funken Empathie zu zeigen - oder so zu reden, dass man auch ohne Akteneinsicht versteht, was er sagen will. Scholz hat das Talent, auch noch die größte Vision durch Bürokratensprech kleinzureden.

Dass Scholz stur weitermacht, überrascht auch deshalb, weil der Druck von allen Seiten steigt: Die gedemütigte SPD war im Frühjahr stolz, der CDU in den Koalitionsverhandlungen das Finanzministerium abgeluchst zu haben. Doch auf die Frage, was Scholz eigentlich genau von seinem Vorgänger Wolfgang Schäuble (CDU) unterscheidet, wissen selbst Sympathisanten keine schnelle Antwort. All das führt dazu, dass die vermeintlich ausgeklügelte Strategie des Olaf Scholz bislang einfach nicht aufgehen will.

Der Kanzlerkandidat

Wie das eben so ist mit Plänen: Wenn man sie schmiedet, sind sie noch perfekt. Das Amt als Finanzminister sollte für Scholz eine Art Hochplateau bilden, von dem aus er in aller Seelenruhe den Weg zum Gipfel hätte vermessen können. Als Mann, der nicht nur das Geld der Deutschen zusammenhalten, sondern auch die SPD-Regierungsmannschaft orchestrieren kann, wollte Scholz sich den Deutschen als ebenso weitsichtiger wie trittfester Merkel-Nachfolger empfehlen. Oder, um im Bild zu bleiben: als Bergsteiger und Sherpa in Personalunion.

Von diesem Vorhaben ist nicht allzu viel übrig geblieben. Ende 2018 wollte Scholz weiter sein, viel weiter. Nur ordentlich zu Regieren, sein oberstes Mantra, reicht nicht mehr, heißt es mittlerweile selbst im eigenen Lager. Und wer in der Führungsetage der SPD herumfragt, ob Genosse Olaf noch immer der Favorit auf die Kanzlerkandidatur ist, bekommt Antworten wie diese: Noch im Sommer hätte man darauf mit Ja geantwortet, aber jetzt? Nun ja, wohl eher nicht.Was ist passiert? Beliebt war Scholz in der eigenen Partei noch nie. Das ist der eine Grund. Der andere: Auch Scholz, der sich selbst für den Klügsten und Kundigsten hält und andere das auch gern spüren lässt, ist es nicht gelungen, die SPD als besseren, weil verlässlich liefernden Teil der Regierung sichtbar zu machen.

Der Mann, der im Regen steht

Schlimmer noch: Das desaströse Bild der großen Koalition drückt vor allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...