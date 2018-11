Fachkonferenz für die Mobilfunkbranche wird Auswirkungen neuer Technologien wie künstliche Intelligenz, Blockchain und 5G auf die Region Nahost und Nordafrika aufzeigen

Die GSMA gab heute eine Reihe weiterer hochkarätiger Referenten für die Konferenz Mobile 360 Series MENA (Nahost und Nordafrika) bekannt, die vom 26. bis 27. November 2018 in Dubai stattfindet. Die auf die Mobilfunkbranche ausgerichtete Veranstaltung, die nun zum sechsten Mal stattfindet, wird sich mit den wichtigsten Branchenthemen für die Region befassen, wobei der Schwerpunkt auf zukunftsweisenden Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), Blockchain und 5G liegt.

"Das Mobilfunkgeschäft hat in dieser vielfältigen Region wegweisende Wirkung. Die Mobilfunkbetreiber legen in den Staaten des Golf-Kooperationsrats die Grundlagen für die Marktführung im 5G-Bereich und planen die Markteinführung von 5G. In den Schwellenländern der Region ist eine zunehmende Akzeptanz von Smartphones zu verzeichnen", so John Giusti, Chief Regulatory Officer der GSMA. "Auch in diesem Jahr dürfen wir wieder eine Reihe hochkarätiger Experten als Referenten begrüßen, die die wichtigsten Themen und Herausforderungen der Region aufzeigen werden. Wir freuen uns auf anregende, spannende Vorträge."

Die folgenden Referenten haben ihre Teilnahme unlängst bestätigt:

Hakam Kanafani, Chairman of the Board, Arab Advisors Group

Ola Doudin, CEO, BitOasis

Sandra De Zoysa, Chief Customer Officer, Dialog Sri Lanka

Saleem Alblooshi, Chief Infrastructure Officer, Du

Chafic Traboulsi, Regional VP, Head of Networks Middle East, Ericsson

Khalifa Hassan Al-Forah Al-Shamsi, Group Chief Corporate Strategy and Governance Officer, Etisalat

Dr. Mohamed Madkour, VP Global Wireless Networks Marketing and Solutions, Huawei

Ramit Harisinghani, Vice President/Head of MEA, HTC

Ouassim El Arroussi Marketing B2B Director, INWI

Bashar Arafeh, Managing Director, MEA, Irisguard

Elcin Yanik, EVP Market Development, Mastercard

Dr. Atef Helmy, Senior Advisor, Board of Directors, Orange Middle East and Africa

Madhu Dua, Vice President, Reliance Jio

Dr. Homoud Mohammed Alkussayer, Governance and Regulatory Affairs Sector VP, STC

Die folgenden Referenten hatten ihre Teilnahme bereits zuvor zugesagt:

Hatem Dowidar, CEO International, Etisalat

Imen Benzine, CMO, Algerie Telecom

Dr. Ling Wu, Chairman, Carrier Blockchain Study Group (CBSG) Consortium

Osman Sultan, CEO, Du

Rafiah Ibrahim, President Middle East and Africa, Ericsson

Mohie Elrafey, CMO, GE Healthcare, Eastern Growth Markets

Jawad Abbassi, Head of MENA, GSMA

John Giusti, Chief Regulatory Officer, GSMA

Anthony Butler, Leader and Chief Technology Officer, IBM Blockchain Services, Middle East and Africa

Jaime Galviz, COO and CMO, Microsoft MEA

Thierry Millet, CEO, Orange Tunisia

Navin Gupta, Managing Director, South Asia and MENA, Ripple

Daichi Nozaki, VP Global Business, SoftBank

Nasser bin Suleiman Al-Nasser, CEO, STC

Ahmed El Beheiry, CEO, Telecom Egypt

Aysem Ertopuz, EVP Digital Services and Solutions, Turkcell

Scott Gegenheimer, CEO Operations, Zain Group

Die zweitägige Mobile 360 MENA findet am neuen Standort im Westin Mina Seyahi Hotel in Dubai statt. Zahlreiche hochrangige Vertreter aus der gesamten Region treffen dort zusammen, um die wichtigsten Entwicklungen in der Mobilfunkbranche und deren Auswirkungen auf Unternehmen und Bürger in der gesamten Region zu erörtern. Zu den Konferenzthemen zählen Cybersicherheitsrisiken, digitale Identität und das Internet der Dinge sowie mit besonderem Schwerpunkt die politischen und regulatorischen Strategien, die erforderlich sind, um weitere Innovationen im 5G-Zeitalter voranzubringen.

Neue Sponsoren

Vor kurzem hat sich eine Reihe neuer Branchensponsoren bereiterklärt, die Konferenz zu unterstützen, darunter Telecom Egypt als Mobile Partner, Mastercard als Industry Sponsor, Irisgard als Showcase Sponsor und Novation City als Supporting Sponsor. Bereits zuvor hatten Etisalat (Host Sponsor), Huawei (Headline Sponsor) sowie Ericsson, Facebook, Intelsat und Matrixx Software (Supporting Sponsors) als Sponsoren zugesagt.

Weitere Informationen über die Mobile 360 MENA, auch über die Möglichkeiten für Sponsoring-Aktivitäten, finden Sie unter www.mobile360series.com/mena/. Folgen Sie den neuesten Entwicklungen und Updates zur Mobile 360 MENA (M360MENA) auf Twitter unter dem Hashtag @GSMAEVENTS, auf Facebook unter www.facebook.com/Mobile360Series und auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/gsma-mobile-360-series. Um weitere Informationen über die Konferenz zu erhalten, laden Sie die entsprechende App herunter: www.mobile360series.com/app/.

-ENDE-

Über die GSMA

Die GSMA vertritt die Interessen der weltweiten Mobilfunkindustrie. Die Organisation vereint über 750 Netzbetreiber sowie über 350 Unternehmen aus dem Umfeld der mobilen Kommunikation, darunter Mobiltelefon- und Gerätehersteller, Software-Unternehmen, Ausrüstungsanbieter, Internetfirmen und Unternehmen aus angrenzenden Branchen. Die GSMA organisiert außerdem die branchenführenden MWC-Events, die jährlich in Barcelona, Los Angeles und Shanghai stattfinden, sowie regionale Konferenzen der Mobile 360 Series.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der GSMA unter www.gsma.com. Folgen Sie der GSMA auf Twitter: @GSMA.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181119005517/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Asad Abbasi

Tel. +971 52 861 4230

AAbbasi@webershandwick.com

GSMA Pressebüro

mobile360pressoffice@gsma.com