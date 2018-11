Trotz der zuletzt kräftigen Kursverluste: Wirecard bleibt bei Goldman "Conviction Buy" Seit der Aufnahme der Aktien des Online-Bezahlabwicklers Wirecard in den DAX am 24. September ging es mit den Aktien des bisherigen Börsen-Highflyers konstant abwärts. Mussten Anleger für eine Wirecard-Aktie am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...