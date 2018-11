Hamburg (ots) -



Der Verleger und Medien-Unternehmer Thomas Ganske ist außerhalb der Medien-Branche nur Wenigen bekannt. Dennoch gehört der Inhaber der Ganske Verlagsgruppe (u.a. Jahreszeiten Verlag, Leserkreis Daheim, Hoffmann und Campe, Gräfe und Unzer) zu den bedeutendsten Verleger-Persönlichkeiten in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.



In der Öffentlichkeit trat der Hamburger Buch- und Zeitschriftenverleger stets nur ungern ins Rampenlicht. Seine Biografie ist die ereignisreiche und spannende Geschichte eines Unternehmers, der im Laufe seines verlegerischen Wirkens erheblichen Einfluss auf die Veröffentlichung von Literatur und die inhaltliche Gestaltung von Zeitschriften genommen hat. Hier ist seine Lebensgeschichte.



Autor Hermann Schmidt, langjähriger Geschäftsführer in verschiedenen Unternehmen der Ganske Verlagsgruppe, und seine Co-Autorin Miriam Bernhardt zeichnen ein lebendiges Bild des Verlegers Thomas Ganske, das zugleich auch die wechselvolle Geschichte der einzelnen Firmen und Marken beinhaltet.



In "Der stille Visionär" beschreiben die Autoren die Prinzipien der Unternehmensführung des Hamburger Verlegers. Sie schildern seine Erfolge, seine Niederlagen und geben Einblicke in die persönliche Entwicklung von Thomas Ganske: Beginnend mit seiner Kindheit auf dem hessischen Gut Hohenhaus, über seine Zeit im Internat auf Schloss Bieberstein, dem Studium in Göttingen und München, bis hin zur Übernahme der Unternehmensverantwortung und dem glücklichen Familienleben mit seiner Frau Viktoria und Sohn Sebastian.



Die Biografie über Thomas Ganske macht deutlich, dass er nicht nur aufgrund der sorgfältigen Pflege seines verlegerischen Erbes, sondern auch aufgrund seines Mutes zu Neuem, der Förderung zahlreicher junger Autoren im literarischen Bereich und seines stilbildenden Wirkens bei der Herausgabe und Gestaltung neuer Zeitschriften und der Zeitung DIE WOCHE zu den schöpferisch tätigen Menschen gehört, die die Medienwelt der letzten Jahrzehnte in Deutschland geprägt haben.



"Der stille Visionär - Verleger Thomas Ganske" erscheint in der new business Edition des Hamburger New Business Verlags. Es richtet sich an alle Insider und Schaffenden aus der Welt der Bücher und Zeitschriften sowie Leser, die mit den Publikationen und Marken der Ganske Verlagsgruppe vertraut sind.



Hermann Schmidt, Miriam Bernhardt: Der stille Visionär - Verleger Thomas Ganske, New Business Verlag (2018), 348 Seiten, vierfarbig, 30 Abbildungen, Hardcover mit Schutzumschlag, 38,00 Euro, ISBN: 978-3-936182-62-0



Die Autoren:



Miriam Bernhardt (Interviews, Korrekturen), geb. 1970 in Marburg/Lahn. Studium der Betriebswirtschaft und Geographie, Dipl.-Geographin, Co-Autorin mehrerer Buchveröffentlichungen



Hermann Schmidt (Texte), geb. 1949 in Eckelshausen/Lahn. Buchhändler, Werbe- und Vertriebsleiter Verlag Moritz Diesterweg (1975-1989), Leiter Marketing Büchergilde Gutenberg, Geschäftsführer in der Ganske Verlagsgruppe von 1989 bis 2011, Gründer und Sprecher/Vorsitzender Arbeitskreis Mittelständischer Verlage AMV, Mitglied im Vorstand des VDZ, Autor von Sportbüchern und Biographien



