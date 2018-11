Herzlia, Israel (ots/PRNewswire) -



Daniel Lemaitre verfügt über 30 Jahre Erfahrung im medizinischen Gerätesektor



BlueWind Medical, Entwickler einer kabellosen Neurostimulations-Miniaturplattform zur Behandlung verschiedener klinischer Indikationen, freut sich, die Ernennung von Daniel T. Lemaitre als Executive Chairman bekanntzugeben.



"Dan ist ein versierter, erfahrener Geschäftsführer aus dem Bereich medizinischer Geräte. Aufgrund seiner betrieblichen und finanziellen Fachkenntnisse ist er der ideale Partner, um bei BlueWind das Steuer zu übernehmen, damit die BlueWind Neuromodulation-Therapieplattform für den Vertrieb zugelassen und vermarktet werden kann. Dan wird die Geschäftsleitung des Unternehmens optimal ergänzen", sagte Efi Cohen Arazi, Vorstandsmitglied von BlueWind und CEO von Rainbow Medical, einem Betriebsinvestitionsunternehmens, das 2010 BlueWind gründete.



Lemaitres einschlägige Erfahrungen umfassen die oberste Geschäftsleitung bei CoreValve und Direct Flow Medical. Zudem war er als Senior Vice President für strategische und geschäftliche Entwicklung bei Medtronic tätig, und diente als Vorstandsvorsitzender bei Bioventus, nachdem dieses sich in einem Privatgeschäftsabschluss von Smith & Nephew selbstständig machte. Gegenwärtig ist er Vorstandsvorsitzender von Endologix (ELGX) und ist Vorstandsmitglied von Globus Medical (GMED).



Seine Erfahrungen in der Finanzwelt sammelte Dan Lemaitre während seiner 28-jährigen Tätigkeit als hoch angesehener Analyst medizinischer Geräte bei den Wall Street Firmen Cowen & Company und später bei Merrill Lynch.



"Es ist mir eine Ehre mit CEO Guri Oron und dem Rest des stark engagierten, fähigen BlueWind Teams zusammenzuarbeiten", sagte Lemaitre. "BlueWinds weniger invasive Technologie hat das Potenzial, durch patientenfreundliche Produkte von klinischer Wirksamkeit und überragender Rentabilität die Behandlung einer ganzen Reihe von Beschwerden komplett neu zu gestalten. Zu Beginn befassen wir uns mit der überaktiven Blase, einem Markt mit einem immens großen Bedarf seitens der Patienten, der bisher noch nicht erschlossen ist. Die entscheidende Studie für die Marktzulassung durch die FDA beginnt 2019."



Informationen zu BlueWind Medical



BlueWind Medical wurde 2010 von Rainbow Medical gegründet. Das Unternehmen entwickelt eine Plattformtechnologie von kabellosen Miniatur-Neurostimulatoren, die zu Behandlungszwecken injiziert oder in gering invasiven Verfahren implantiert werden können. Unter dem Aspekt, dass die Belange der Patienten an erster Stelle stehen, schafft das erfahrene, motivierte BlueWind Medical Team aus Technikern und Forschern eine vielseitige, effektive Plattform, die die Neuromodulation gänzlich neu definieren wird.



Informationen zu Rainbow Medical



Rainbow Medical (http://www.rainbowmd.com ) ist ein einzigartiges privates Betriebsinvestitionsunternehmen, das Startkapital besorgt und zum Wachstum von Start-up-Firmen beiträgt, die bahnbrechende medizinische Geräte für einen nicht erschlossenen Markt in unterschiedlichsten medizinischen Fachbereichen entwickeln.



