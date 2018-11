Zürich (ots) - Nur noch einmal schlafen, bis morgen, Dienstag, 20.

November 2018 die Berufsmesse Zürich beginnt. Bis zum Samstag, 24.

November werden Tausende von Jugendlichen, Eltern, Lehrpersonen und

Weiterbildungsinteressierte zum grössten überregionalen Treffpunkt

für Berufswahl, Grund- und Weiterbildung pilgern. Zurzeit herrscht

Hochbetrieb in den Messehallen: der Aufbau ist in vollem Gange, und

an den Ständen wird fleissig montiert, gehämmert, gemalt und

eingerichtet.



Dieses Jahr wird der Fokus auf neue und veränderte Berufe gelegt.

Die Berufswelt stellt heute andere Ansprüche an Jugendliche als noch

vor zehn Jahren - und die Digital Natives stellen andere Ansprüche an

die Berufswelt. Berufe und die dazugehörigen Ausbildungen ändern sich

oder verschwinden gar, es kommen aber auch neue dazu. In den Hallen

der Messe Zürich können sich Schülerinnen und Schüler vom 20. bis 24.

November 2018 über neue Berufe und veränderte Ausbildungen

informieren. Sie können Kontakte mit Ausbildnern knüpfen und an den

zahlreichen interaktiven Ständen einen realitätsnahen Einblick in

verschiedene Berufe erhalten.



Berufsmesse Zürich



Datum Dienstag, 20. bis Samstag, 24. November 2018

Ort Messe Zürich (Hallen 1 und 2)

Öffnungszeiten Di bis Fr von 8.30 bis 17 Uhr, Sa von 10 bis 17 Uhr

Eintritt kostenlos

Internet www.berufsmessezuerich.ch

Facebook www.facebook.com/berufsmessezuerich.ch

Twitter berufsmesse, bmz

Snapchat www.snapchat.com/add/berufsmessezh



Originaltext: Berufsmesse Zürich / MCH Group

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100008928

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100008928.rss2



Kontakt:

Patrizia Ciriello, Kommunikationsleiterin | MCH Messe Schweiz

(Zürich) AG | 8050 Zürich

Tel. +41 58 206 22 58 | patrizia.ciriello@berufsmessezuerich.ch