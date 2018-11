Mit Ausnahme von Japan haben sich die Stromgestehungskosten für Photovoltaik und Windkraft in allen großen Volkswirtschaften soweit reduziert, dass sie am wettbewerbsfähigsten sind. Im zweiten Halbjahr lagen sie für neue große Photovoltaik-Anlagen bei sechs US-Dollarcent pro Kilowattstunde, wie die Analysten schreiben.Jedes halbe Jahre nimmt Bloomberg New Energy Finance (NEF) eine Analyse zur Entwicklung der Stromgestehungskosten für die wichtigsten Energiequellen und Batteriespeicher vor. Das Ergebnis: Im zweiten Halbjahr 2018 sind Photovoltaik und Windkraft zur günstigen Energiequelle in allen ...

