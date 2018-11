Mainz (ots) - Woche 47/18



Mo., 19.11.



19.00 heute Bitte Änderung beachten: Moderation: Barbara Hahlweg



Bitte streichen: Christian Sievers



Mi., 21.11.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



22.45 ZDFzoom (HD/UT) Teuer und verplant - Kostenfalle staatliche Bauprojekte Film von Joachim Ottmer Kamera: Réne Munder, Matthias Barth, Riccardo Giese Deutschland 2018



-----------------------------



Bitte neuen Ausdruck beachten:



2.45 ZDFzoom (VPS 2.30/HD/UT) Teuer und verplant - Kostenfalle staatliche Bauprojekte Film von Joachim Ottmer (von 22.45 Uhr) Kamera: Réne Munder, Matthias Barth, Riccardo Giese Deutschland 2018



Woche 48/18



Di., 27.11.



0.45 Neu im Kino Bitte Ergänzung beachten: "Das krumme Haus" von Gilles Paquet-Brenner



(Ergänzung bitte auch für die Wiederholungen um 4.50 Uhr und Sa., 1.12.2018, 5.20 Uhr beachten.)



Woche 49/18



Di., 4.12.



0.45 Neu im Kino Bitte Ergänzung beachten: "Widows - Tödliche Witwen" von Steve McQueen



Woche 52/18



So., 23.12.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



22.00 Neue Folge Inspector Barnaby (HD/UT) Cricket-Fieber Nach den Romanen von Caroline Graham



Inspector Barnaby Neil Dudgeon Sergeant Jamie Winter Nick Hendrix Sarah Barnaby Fiona Dolman Dr Kam Karimore Manjinder Virk Kia Luthando Tia Bannon St John Beachwood John Bird Elliot Luthando Joe Dixon Cilla Troughton Frances Grey Serena Luthando Esther Hall Sergeant Ben Jones Jason Hughes Germaine Troughton Susan Jameson Leo Henderson Bruce Lawrence Melody Henderson Natasha Little Wade McMaster Mark Powley Butler Styles Paul Reynolds und andere



Musik: Jim Parker Kamera: James Moss Drehbuch: Jeff Povey Regie: Matt Carter Großbritannien 2018



