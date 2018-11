Mainz (ots) -



Wie störanfällig ist das grenznahe französische Atomkraftwerk Cattenom? Und welche Lehren sind aus den Vorgängen in Fukushima vor siebeneinhalb Jahren zu ziehen? Am Mittwoch, 21. November 2018, 19.45 Uhr, zeigt ZDFinfo erstmals die Dokumentation "'Pannenmeiler' Cattenom - Gefahr an der Grenze?", der sich um 20.15 Uhr die Erstausstrahlung von "Fukushima - Tagebuch einer Katastrophe" anschließt. In insgesamt zehn Dokumentationen beleuchtet der Digitalsender am Mittwoch, 21. November 2018, von 17.45 bis 0.30 Uhr Entwicklungen und Katastrophen des Atomzeitalters.



Das Atomkraftwerk Cattenom bietet in jüngster Zeit immer wieder Anlass zu Diskussionen um die Sicherheit der Atommeiler im deutsch-französischen Grenzgebiet. Kleinere Störfälle gibt es dort oft. Dann bekommt Atomexperte Thomas Seilner sofort eine SMS - der Deutsche ist auch in Frankreich ein anerkannter Fachmann für Atomsicherheit. Mit ihm und dem Kraftwerksleiter bekam das ZDF die exklusive Chance, im Pannenmeiler Cattenom zu drehen. Susanne Freitag, Leiterin des ZDF-Landesstudios im Saarland, hat daraus die 30-minütige Dokumentation "'Pannenmeiler' Cattenom - Gefahr an der Grenze?" realisiert.



Die Dokumentation "Fukushima - Tagebuch einer Katastrophe" (Originaltitel: "Out of Control: Fukushima - A Nuclear Tsunami") schildert die Ereignisse des 11. März 2011 minutiös und liefert wissenschaftliche Analysen der Vorgänge. Als Japan im März 2011 von einem Erdbeben der Stärke 9,0 und einem nachfolgenden Tsunami getroffen wurde, lösten diese beiden Ereignisse die atomare Katastrophe in Fukushima aus. Alle vier Reaktoren des Kernkraftwerks wurden zerstört, 2000 Arbeiter verstrahlt. Mehr als 150.000 Menschen mussten Fukushima verlassen.



Der ZDFinfo-Doku-Abend zu Entwicklungen und Katastrophen des Atomzeitalters in der Übersicht:



17.45 Uhr: Leschs Kosmos - Tschernobyl: Lehren aus dem Super-Gau? 18.15 Uhr: Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit? 19.00 Uhr: ZDF-History: Das Tschernobyl-Vermächtnis 19.45 Uhr: "Pannenmeiler" Cattenom - Gefahr an der Grenze? 20.15 Uhr: Fukushima - Tagebuch einer Katastrophe 21.00 Uhr: Uran - Das unheimliche Element. Der Weg zur Bombe 21.45 Uhr: Uran - Das unheimliche Element. Fluch und Segen des Atomzeitalters 22.30 Uhr: ZDF-History: Die großen Illusionen des Atomzeitalters 23.15 Uhr: Geniale Rivalen: Atombombe - Oppenheimer gegen Heisenberg 24.00 Uhr: Entscheidende Momente der Geschichte: Einstein und die Bombe



