Die meisten Tarifbeschäftigten in Deutschland erhalten dieser Tage ihr Weihnachtsgeld. Gebäudereiniger gehen hingegen in den meisten Fällen leer aus.

In vielen deutschen Büros und Werkhallen ist am Montag der Dreck liegen geblieben. Hunderte Gebäudereiniger beteiligten sich am ersten Warnstreik der IG Bauen-Agrar-Umwelt, die Verhandlungen um Weihnachtsgeld erzwingen will.

Laut Gewerkschaft versammelten sich die Beschäftigten unter anderem an den beiden größten deutschen Flughäfen in München und Frankfurt sowie an Industriebetrieben wie Volkswagen in Baunatal oder Thyssenkrupp in Duisburg. Allein am Frankfurter Flughafen hätten am Morgen mehr als 200 Beschäftigte die Reinigungsmittel stehen gelassen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...