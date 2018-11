Die Barrick Gold-Aktie beendete ihre monatelange Talfahrt am 11. September auf dem Niveau von 9,53 US-Dollar und ging in eine neue Aufwärtsbewegung über. Aus dieser entwickelte sich schnell ein neuer Aufwärtstrend. Er verlief recht steil und ließ die Aktie bis zum 23. Oktober in der Spitze auf 14,10 US-Dollar ansteigen.

Durch die hier einsetzende Korrektur wurde der steile kurzfristige Aufwärtstrend in der Zwischenzeit aber wieder gebrochen. Ein herber Rückschlag für die Bullen ist dies jedoch ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...