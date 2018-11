Nachdem die Alibaba-Aktie am 5. und 14. Juni im Bereich von 211,70 US-Dollar ein Doppeltop markiert hatte, ging der Wert anschließend in eine Abwärtsbewegung über. Sie führte den Kurs bis zum 30. Oktober auf das Niveau von 130,06 US-Dollar zurück. Auf diesem Niveau startete die Aktie eine Gegenbewegung. Sie führte den Kurs Anfang November wieder an die bei 155,25 US-Dollar verlaufende 50-Tagelinie heran.

Im ersten Anlauf konnte der gleitende Durchschnitt jedoch nicht überwunden werden. Der ... (Dr. Bernd Heim)

