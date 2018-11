Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Risikoscheu der Anleger hat den deutschen Aktienmarkt am Montag belastet. Die Unsicherheiten rund um den Brexit ließen Anleger vorsichtig agieren genauso wie der anhaltende Haushaltsstreit in Italien. Spätestens für Mittwoch wird die Antwort aus Brüssel erwartet. Wahrscheinlich ist die Eröffnung eines Defizitverfahrens gegen das Land. Daneben hat der gescheiterte Apec-Gipfel einmal mehr die Gräben zwischen den USA und China unterstrichen. Der Gipfel endete ohne Abschlusserklärung. Der DAX verlor 0,9 Prozent auf 11.245 Punkte.

Den Tagesverlierer im DAX stellten Wirecard mit Abgaben von 6,9 Prozent. Die Aktie stand mit der allgemeinen Schwäche des Technologiesektor unter Druck. Der Fall unter die 200-Tagelinie sorgte für zusätzliche Abgaben. SAP büßten derweil 3 Prozent ein. Für Thyssenkrupp ging es 1,9 Prozent und für Salzgitter 1,8 Prozent nach unten nach negativen Sektorvorlagen. Denn Vallourec setzten den Ausverkauf aus der vergangenen Woche fort. Das Unternehmen hatte sehr schwache Geschäftszahlen vermeldet und einen weiter verschlechterten Cashflow vorgelegt. Für die Branche sei dieser Ausverkauf ein Zeichen, dass der Sektor unattraktiv für Investoren sei, hieß es im Handel.

Erleichterung über bestätigten VW-Ausblick

Gegen den Trend gewannen VW 1,9 Prozent. Der Konzern hatte den Ausblick bestätigt. "Angesichts beträchtlichem Gegenwind ist das positiv", so ein Händler auch mit Blick darauf, dass andere Autokonzerne ihre Gewinnerwartungen gesenkt hatten. Die Nachricht sorgte für eine gewisse Erleichterung unter den Anlegern.

Grand City Properties hat in den ersten neun Monaten des Jahres Einnahmen und Ergebnis gesteigert. Beim Ausblick ist das im MDAX notierte Unternehmen aber etwas vorsichtiger geworden. Das Unternehmen, das sich auf Investitionen in Immobilien in Deutschland spezialisiert hat, erwartet 2018 nun einen Anstieg des Betriebsergebnisses auf 197 Millionen Euro, nachdem es zum Ende des Halbjahres eine Spanne von 196 Millionen bis 201 Millionen Euro in Aussicht gestellt hatte. Die Aktie verlor 2,3 Prozent.

Um 4,4 Prozent nach oben sprangen die Aktien von Lotto24, nachdem Zeal Network das von einigen Marktteilnehmern erwartete Übernahmeangebot vorgelegt hatte. Zeal hält bereits 65 Prozent. Mit der Kapitalerhöhung vor Augen fielen Zeal um 10 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 81,2 (Vortag: 116,5) Millionen Aktien im Wert von rund 3,56 (Vortag: 4,66) Milliarden Euro. Es gab acht Kursgewinner und 22 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.244,54 -0,85% -12,95% DAX-Future 11.229,50 -1,07% -14,50% XDAX 11.236,48 -1,18% -12,63% MDAX 23.407,69 -1,24% -10,66% TecDAX 2.526,70 -1,67% -0,09% SDAX 10.421,99 -1,38% -12,32% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,54% -17 ===

