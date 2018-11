Das Micro-Headend »OM 10« eignet sich für die Transmodulation von sechs Satelliten-Transpondern in acht DVB-C- oder DVB-T-Kanäle. Es bietet vier CI-Steckplätze und eignet sich so für die zentrale Entschlüsselung von Pay-TV-Programmen. Zudem lässt es sich für die Grundversorgung mit frei empfangbaren TV-Programmen nutzen. Mit der Variante »OM 11« lassen sich sechs verschlüsselte oder unverschlüsselte DVB-T2/C-Kanäle in acht DVB-C- oder DVB-T-Kanäle umsetzen. Durch die Vergabe statischer Service-IDs erspart sich der Betreiber bei Programmänderungen am Eingang einen erneuten Suchlauf beim TV-Gerät bzw. Receiver. Beide Micro-Headends bieten Multiplex-Funktionalitäten am Ein- und Ausgang. Zudem kann der Betreiber über den USB-Anschluss einen eigenen Video-Kanal einspeisen.

Die beiden Headend-Plattformen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...