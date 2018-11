Tagesausblick für 20.11.: DAX fällt weiter. VW, Porsche und BASF im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Schwache US-Börsen und eine große Unsicherheit hinsichtlich des Brexit drückten heute in Europa auf die Börsenstimmung. So verlor der DAX im Tagesverlauf rund 0,8 Prozent auf 11.250 Punkten und der EuroStoxx 50 Index rund 0,9 Prozent auf 3.150 Punkte. Am Anleihenmarkt blieb es heute vergleichsweise ruhig. Die Rendite 10jähriger deutscher Staatsanleihen pendelte sich bei 0,37 Prozent und vergleichbare US-Papiere bei 3,07 Prozent ein. Der Euro/US-Dollar zog heute weiter nach oben und schob sich über die Widerstandsmarke von 1,143 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

VW plant in den kommenden Jahren rund 44 Mrd. Euro in die E-Mobilität zu investieren. Bei den Investoren kam diese Nachricht heute gut an. Im Tagesverlauf verbesserte sich das Papier um mehr als zwei Prozent. Linde profitierte heute von positiven Analystenkommentaren. Ebenfalls freundlich präsentierten sich heute die beiden Versorgertitel E.ON und RWE. Nordex zeigt einen starken Rebound. Von einer Trendwende kann jedoch noch keine Rede sein. Drillisch ist ein Schritt weiter und hat die Hürde bei EUR 43 überwunden. Apple setzte heute in den ersten Handelsstunden den Abwärtstrend fort und nimmt Kurs auf das Julitief von rund USD 180. Nvidia stürzte über sechs Prozent ab und Renault verlor knapp neun Prozent .

Morgen werden unter anderem CTS Eventim, easyjet und Porsche Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal präsentieren. BASF lädt zur Strategie-Pressekonferenz.

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.320/11.480/11.640/12.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.790/11.000/11.050 Punkte

Der DAX startete schwach in die neue Woche und nimmt nun Kurs auf des Jahrestief von 11.050 Punkte. Die Zone 11.000/11.080 Punkte wird darüber entscheiden wohin die Reise mittelfristig geht. Solange sie hält ist eine Erholung bis 11.640 Punkte möglich. Taucht der Index unter diese Zone droht die nächste Verkaufswelle bis 10.760 und im weiteren Verlauf bis 10.400 Punkte.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 23.11.2016 - 19.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 20.11.2013 - 19.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Barriere in Punkten

Obere Barriere in Punkten

Finaler Bewertungstag DAX HX4TJ9 5,11 10.700 14.000 14.03.2019 DAX HX4ZVP 3,36 10.700 12.400 14.03.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.11.2018; 17:37 Uhr

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

