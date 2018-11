Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.WXF: Warimpex am 19.11. -4,27%, Volumen 79% normaler Tage , RHIM: RHI Magnesita am 19.11. -4,27%, Volumen 64% normaler Tage , SAC: Sanochemia am 19.11. -4,00%, Volumen 0% normaler Tage , FAA: Fabasoft am 19.11. 0,79%, Volumen 0% normaler Tage , ZAG: Zumtobel am 19.11. 1,17%, Volumen 86% normaler Tage , SWUT: SW Umwelttechnik am 19.11. 4,55%, Volumen 31% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. SW Umwelttechnik SWUT 11.500 4.55% Zumtobel ZAG 7.790 1.17% Fabasoft FAA 12.700 0.79% Sanochemia ...

Den vollständigen Artikel lesen ...