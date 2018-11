Die Blockchain sollte eine Revolution auslösen. Doch zehn Jahre nach der Erfindung der Bitcoin-Technologie ist klar: Sie ist nicht ausgereift - und erfüllt nur zwei von drei Anforderungen.

Gavin Wood setzt sich auf den hölzernen Barhocker, blickt in den Laptop vor sich und versinkt sofort in eine andere Welt. Er tippt ein paar Zeilen Programmcode und brabbelt dabei so schnell, dass man ihm kaum folgen kann. Mehr als 500 Leute hängen an seinen Lippen und verfolgen, was das Blockchain-Genie in seinen Rechner hackt. Sein Hocker steht in der Mitte einer Bühne auf einer Entwicklerkonferenz in Berlin. Und Wood zeigt, wie auf einem fabrikneuen Laptop in 60 Minuten eine Blockchain-Anwendung entsteht.

Wood ist Mitgründer von Ethereum, einer der wichtigsten Blockchains der Welt - und ihrem Marktwert zufolge auch eine der wertvollsten. Alles, woran er arbeitet, folgt einer Idee: der Entmachtung der Daten- und Finanzkonzerne - und der Ermächtigung der Menschen, die im Netz unterwegs sind. Das Internet, so wie es jetzt ist, habe dieses Versprechen nicht halten können, findet Wood. Deshalb hat er die Web3-Stiftung gegründet, die von einem besseren Internet träumt. Auf der Grundlage der Blockchain.

Die libertäre Netzrevolution

Die Blockchain ist eine dezentrale Datenbank, die Nutzer buchstäblich aneinanderkettet. Die ihre Transaktionen unveränderbar verschlüsselt speichert und sie vor Angreifern sichert, weil jede Interaktion nicht nur auf dem Rechner der Beteiligten oder den Rechenzentren eines Anbieters, sondern bei allen Teilnehmern hinterlegt ist: öffentlich einsehbar und für jeden zugänglich. Sie ist technisch ein Novum und gesellschaftlich revolutionär, weil sie in libertärer Absicht Zentralinstanzen unterläuft, um jedem Bürger maximale Netzfreiheit und Unabhängigkeit zu garantieren.

Vor zehn Jahren präsentierte ein bis heute unbekannter Autor namens Satoshi Nakamoto der Welt den Bitcoin. Es war die erste Anwendung einer Blockchain; sie erlaubt es, Währungen zu dezentralisieren und zu digitalisieren. 2014 folgte mit Ethereum ein neues Konzept von Gavin Wood und Vitalik Buterin, das darüber hinaus die Ausführung von Verträgen im dezentralen Register ermöglichte. Die sogenannten Smart Contracts gelten als Blockchain 2.0.Seither hat sich eine Industrie rund um die Blockchain entwickelt: Programmierer, Gründer und spezialisierte Investoren arbeiten an Konzepten, die Zentralbanken, Finanzinstitute und große Technologieunternehmen abschaffen könnten. Kurz: Sie würden das Wirtschaftssystem, wie wir es heute kennen, umwälzen. "In der Blockchain-Welt passiert in ein paar Monaten so viel wie in der richtigen Welt in ein paar Jahren", sagt Risikoinvestor Olaf Carlson-Wee, der mit seinem Hedgefonds Polychain ausschließlich in Blockchain- und Kryptoprojekte investiert. Anleger sind dort bislang mit knapp einer Milliarde Dollar investiert. Ein Ritterschlag. Nicht nur für Carlson-Wee. Auch für die Blockchain.

Der Fluch der Popularität

Doch ausgerechnet ihre Popularität könnte der Technologie nun zum Verhängnis werden. Als sich in den Anfangstagen eine kleine Entwicklergemeinschaft ein paar digitale Münzen hin und her schickte, funktionierte die Blockchain prima. Doch seit Konzerne in aller Welt Geschäfte rund um die Blockchain aufbauen wollen, zeigt sich: Ihre Infrastruktur ist für industrielle Maßstäbe zu schwach. Droht der Blockchain kurz vor dem Durchbruch bereits das Ende?

Um das zu verhindern, arbeiten Entwickler von Tokio bis San Francisco bereits an der nächsten Evolutionsstufe. Die Blockchain 3.0 muss bislang unmögliche Anforderungen erfüllen, "Anonymität garantieren, eine sehr hohe Zahl an Transaktionen abwickeln und die dafür benötigte Rechenleistung minimieren", sagt Gilbert Fridgen, Professor für Wirtschaftsinformatik an der Universität Bayreuth und Gründer des Fraunhofer Blockchain Labors. Es sind womöglich entscheidende Monate und Jahre für das Gelingen der libertären Geldrevolution.

Der Bitcoin sollte nach der Finanzkrise als Parallelwährung Vertrauen schaffen: Wer ihn nutzt, ist unabhängig von (Zentral-)Banken, Regierungen, Staatswährungen - und ist Teil einer freien Geldglaubensgemeinschaft. Welche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...