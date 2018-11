Die Schweizer Börse legte den weltweit ersten ETP auf Kryptowährungen auf. Der Name des Produkts lautet Amun Crypto ETP. Das Finanzprodukt soll die Preise für mehrere virtuelle Währungen spiegeln. Das Instrument, das die Kursbewegungen der fünf grössten Kryptowährungen abbilden soll, wird diese Woche zum ersten Mal an der Six-Börse in Zürich gehandelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...