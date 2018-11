Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Montagshandel erneut mit Abgaben beendet. Nach einer Erholung zum Handelsstart legte der SMI schnell wieder den Rückwärtsgang ein. Auf die Aufwärtsbewegung im frühen Handel hätten die Sorgen wieder Überhand gewonnen, kommentierte ein Händler das Marktgeschehen. Die Marke von 8'900 Punkten wurde noch am Morgen unterschritten, ab dem Nachmittag bewegte sich der Leitindex Richtung 8'800 Punkte.

Brexit und der Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU standen im Fokus. Die Investoren verschrecke, dass die Regierung in Rom keine Anstalten mache, auf die EU zuzugehen. Das Szenario eines harten Brexit, also eines ungeregelten Austritts Grossbritannien, sei "das Damoklesschwert, das über den Märkten schwebt", hiess es. Am Nachmittag sorgten schlechter als erwartete Zahlen vom US-Hausmarkt für einen Dämpfer an der Wall Street. Die Tech-Werte auch hierzulande wurden durch negative Medienberichte zum iPhone-Absatz belastet.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss um 1,06 Prozent tiefer auf 8'812,61 Punkten und damit praktisch auf dem Tagestief. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verlor um 1,19 Prozent auf 1'367,06 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 1,15 Prozent auf 10'312,50 Punkte. Von den Blue Chips schlossen fast alle im Minus, einzig die defensiven Swisscom schafften ein Plus.

Schwächster Titel unter den Top-30 waren ...

