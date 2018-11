REMUS 6000 unterstützt die technische Initiative Japans zur

Erkundung von Ressourcen in der Tiefsee



Pocasset, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Hydroid Inc., eine

Tochtergesellschaft von Kongsberg Maritime und führender Hersteller

im Bereich Autonomous Underwater Vehicles (unbemannte

Unterwasserfahrzeuge - AUV), hat heute den Eingang eines Auftrages

für ein REMUS 6000 AUV der nächsten Generation von der Japan Agency

for Marine-Earth Science Technology (JAMSTEC) im Zuge von deren

Strategic Innovation Promotion Program (SIP): Innovative Technology

for Exploration of Deep Sea Resources (innovative Technik zur

Erkundung von Ressourcen in der Tiefsee) bekannt gegeben. Diese

Initiative erfolgt im Rahmen eines die Ministerien übergreifenden

Programms des japanischen Kabinettsbüros.



Der REMUS 6000 der nächsten Generation basiert auf der bewährten

Fahrzeugkonstruktion und verfügt über modulare Bauweise, welche die

Hinzufügung verschiedenster Arbeitslasten ermöglicht, darunter

Sensorpakete des Kunden, Vorwärtsflossen und zusätzliche Bereiche für

Batterien. Mit neuer, stromsparender Kernelektronik und einem

hydrodynamischen Design der Hülle ist er geeignet für längere

Einsätze.



"Wir fühlen uns geehrt, unser AUV-Produkt für Einsätze in der

Tiefsee für JAMSTECs Kapazitäten zur Erkundung der Tiefsee

bereitstellen zu dürfen, die hohes Ansehen genießen", sagte Graham

Lester, leitender Vizepräsident der Bereiche Vertrieb und Marketing

bei Hydroid. "Unser Fahrzeug verfügt über eine modulare Architektur

für erweiterte Kapazitäten und Flexibilität im Betrieb und ist die

ideale Lösung für den derzeitigen und künftigen Einsatzbedarf von

JAMSTEC."



Ein Vertreter von JAMSTEC kommentierte die Nachricht mit den

Worten: "Bei JAMSTEC sind wir der festen Überzeugung, dass der REMUS

6000 der nächsten Generation für SIP wertvolle Ergebnisse erbringen

wird. JAMSTEC engagiert sich sehr stark in diesem Programm und ist

führend in der Entwicklung von Vermessungstechnik in der Tiefsee. Wir

erwarten, dass Hydroid das Programm nachhaltig unterstützen wird und

wir gemeinsam eine starke Partnerschaft formen."



Weitere Informationen über Hydroid und seine Baureihe der REMUS

AUV erhalten Sie unter www.hydroid.com.



Informationen zu Hydroid Inc.



Hydroid, ein Tochterunternehmen von Kongsberg Maritime, ist in den

USA ansässig und Hersteller hoch entwickelter AUVs (unbemannte

Unterwasserfahrzeuge, Autonomous Underwater Vehicles), die weltweit

höchstes Vertrauen genießen. Unsere Meeresrobotersysteme bieten

innovative und zuverlässige Komplettlösungen für Meeresforschung,

Verteidigung und Wirtschaft. Unsere REMUS-Fahrzeuge stehen für die

fortschrittlichsten, vielfältigsten und praxistauglichsten AUVs und

AUV-Supportsysteme der Welt. Weiterführende Informationen zu unserer

Technik erhalten Sie unter www.hydroid.com.



Medienkontakt

Kaitlyn Rhue

Hydroid Inc.

Durchwahl: +1 (508)-296-6162

krhue@hydroid.com



