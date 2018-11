Apple ist im deutschen Handel am Montag mit einem Abschlag von mehr als 3 % noch einmal schwächer geworden. Nun wird es für die Aktie langsam enger, so die Meinung von Chartanalysten. Ursprünglich galten 170 Euro als sichere Unterstützung, die hinreichend Halt verschaffen könne. Diese Untergrenze ist nun klar unterschritten worden, womit sich der Blick nach unten richtet. Die nächsten wichtigen Haltepunkte verorten Chartanalysten etwa bei den runden 150 Euro. Es könne also durchaus noch einmal ... (Frank Holbaum)

