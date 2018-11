Mainz (ots) - Woche 47/18 Dienstag, 20.11.



Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen beachten:



21.40 Terra X Imperium - Der Fluch des Diamanten Deutschland 2010



22.25 Terra X Imperium - Das Schwert der Shogune Deutschland 2010



23.10 Montezuma - Legendärer Herrscher der Azteken



23.50 Mythen-Jäger Das verlorene Samurai-Schwert Großbritannien 2012



0.35 heute journal



1.05 Gefährlicher Elektroschrott - Endstation Afrika



1.50 Armee am Limit - Was wird aus der Bundeswehr?



2.30 Drogenkrieg auf den Philippinen



3.15 Jagd auf Öltanker - Piraten am Horn von Afrika



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Woche 48/18 Dienstag, 27.11.



Neue Beginnzeiten:



18.45 Mysterien des Mittelalters Irlands legendäre Krieger Großbritannien 2017



19.30 Mysterien des Mittelalters Die Totenschädel von Dornach Großbritannien 2017 (Weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Neue Beginnzeiten:



21.45 Mysterien des Mittelalters Die Schwerter von Castillon Großbritannien 2017



22.30 Mysterien des Mittelalters Das Rätsel der Sachsenfestung Großbritannien 2017 (Weiter im Ablauf wie vorgesehen) Neue Beginnzeiten:



1.15 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Toten von Stonehenge Großbritannien 2017



2.00 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab Großbritannien 2016



2.45 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Kupferrolle vom Toten Meer Großbritannien 2016



(Weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Woche 49/18 Sonntag, 02.12. Bitte Programmänderungen beachten:



9.45 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Lebende Fossilien Deutschland 2018 Schätze der Erde: Diamanten und Smaragde um 9.45 Uhr - entfällt!



10.30 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Laufvögel auf der Überholspur Deutschland 2018 Schätze der Erde: Gold und Eisen um 10.30 Uhr - entfällt!



11.15 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Evolution Extrem Deutschland 2018 Schätze der Erde: Kohle und Öl um 11.15 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen)







Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:



14.15 Die Entstehung der Erde Amerikas Eiszeit Reise durch die Erdgeschichte - Der pazifische Feuerring um 14.15 Uhr - entfällt!



15.00 Die Entstehung der Erde Die Atacama-Wüste



15.45 Die Entstehung der Erde Loch Ness



16.30 Steine, Felsen, Meteoriten - Chronisten der Erdgeschichte Deutschland 2015



17.15 Nacktmulle - Superhelden der Forschung Deutschland 2018



18.00 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Lebende Fossilien Deutschland 2018



18.45 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Laufvögel auf der Überholspur Deutschland 2018



(weiter im Ablauf wie vorgesehen) Programmänderungen: 20.15 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Evolution Extrem Deutschland 2018 Schätze der Erde: Diamanten und Smaragde um 20.15 Uhr - entfällt!



21.00 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Insel der Giganten Deutschland 2018 Schätze der Erde: Gold und Eisen um 21.00 Uhr - entfällt!



21.45 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Herrscher der Wasserwelt Deutschland 2018 Schätze der Erde: Kohle und Öl um 11.15 Uhr - entfällt!



(Weiter im Ablauf wie vorgesehen)







Woche 50/18 Donnerstag, 13.12.



20.15 Der Mars - Reiseführer zum Roten Planeten Film von Rebecca Harrison/Euan McDonald Smith Großbritannien 2018



(Weiter im Ablauf wie vorgesehen)



