Berlin (ots) - Der Fernsehjournalist und -Moderator Gert Scobel hält die Quotenmessung für Kultursender wie 3sat, Arte oder Phoenix für "Unsinn". Denn "sie ist ja überhaupt nur erfunden worden, um den ökonomischen Wert einer Minute Sendezeit für die Werbung festzustellen. Wir senden aber gar keine Werbung, also ergibt das keinen Sinn", sagt er im Interview mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Dienstagausgabe).



Scobel, der bei 3sat seit 2008 die Sendung "scobel" moderiert, plädiert dafür, die Quotenmessung für diese Sender abzuschaffen, "Weil wir uns mit unseren ca. 1,2 Prozent Marktanteil noch im Bereich des Fehlerrauschens befinden. Kein vernünftiger Wissenschaftler würde so eine Statistik durchkriegen." Im Interview spricht Scobel auch über die Rolle von Kultur im Fernsehen, die Unterforderung der Zuschauer, »asoziale Netzwerke« und Journalismus ohne Internet.



