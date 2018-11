Wer in den vergangenen Tagen die Zeitungen studiert hat, wird feststellen, dass die Preise für die Stromversorgung steigen. Davon können auch die Versorger profitieren. E.ON legte etwa am Montag erneut um mehr als 1 % zu und befindet sich wieder in einem charttechnischen Aufwärtstrend, meinen die Analysten.

Die wirtschaftliche Seite stellt sich vielversprechend dar. Die Versorger hatten in den vergangenen Jahren stets darüber geklagt, dass die Preise an den Börsen für Strom zwar zurückgingen, ... (Frank Holbaum)

