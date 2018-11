Die digitale Frachtplattform Saloodo! ist laut Deutscher Post ein Vorreiter in Sachen Digitalisierung der Transport- und Logistikbranche. Über die Plattform wickelten Kunden ihre Transporte komplett digital ab, "ohne langwierige Preisverhandlungen am Telefon und Vertragsabschlüsse via Fax", verspricht das Bonner Unternehmen. Und das kommt offenbar an: Mehr als 10.000 Verlader und über 6.000 Speditionen mit rund 250.000 verfügbaren Lkw arbeiteten bereits mit Saloodo!, wie die Post mitteilt. Und ... (Achim Graf)

