Credit Suisse hebt Allianz auf 'Outperform' und Ziel auf 225 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Allianz SE von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 200 auf 225 Euro angehoben. Die anstehenden Investorenveranstaltunen der großen europäischen Schaden/Unfallversicherer dürften sich als Kurstreiber für deren Aktien erweisen, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Münchener hätten bei den Margen und Kapitalerträgen positives Überraschungspotenzial. Er hob seine operativen Ergebnisschätzungen an.

Warburg Research senkt RTL auf 'Hold' - Ziel 58 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat RTL von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 76 auf 58 Euro gesenkt. Die Einnahmen aus dem Fernsehgeschäft seien schwach, schrieb Analyst Patrick Schmidt in einer am Montag vorliegenden Studie. Hinzu komme, dass das uneinheitliche Abschneiden der Mediengruppe in den einzelnen Segmenten letztlich auf die Margen drücke.

Commerzbank hebt Hypoport auf 'Buy' - Ziel 207 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Hypoport aus Bewertungsgründen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, aber das Kursziel auf 207 Euro belassen. Nach dem Kursrückgang angesichts der enttäuschenden Gewinnentwicklung im dritten Quartal habe die Aktie des Finanzdienstleisters ein Aufwärtspotenzial von 30 Prozent, schrieb Analyst Michael Dunst in einer am Montag vorliegenden Studie. Die grundsätzlichen Treiber für ein prozentual zweistelliges operatives Ergebniswachstum (Ebit) blieben intakt.

JPMorgan hebt Novo Nordisk auf 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 290 auf 340 dänische Kronen angehoben. Der Insulinhersteller habe eine neue Phase nachhaltigen Wachstums vor sich, was die Aktie nach drei schwankungsreichen Jahren mit unterdurchschnittlicher Kursentwicklung wieder nach vorne bringen sollte, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie.

Barclays hebt Ziel für Merck KGaA auf 78 Euro - 'Underweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Merck KGaA von 72 auf 78 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Nach den jüngst vorgelegten guten Zahlen sowie der Telefonkonferenz zum dritten Quartal habe sie nun seine Schätzungen für den Pharma- und Spezialchemiekonzern erhöht, schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie bleibe dennoch weiterhin unter den durchschnittlichen Analystenschätzungen und Allerdings sehe die Bewertung der Aktie nach wie vor als "etwas ausgereizt" an.

SocGen senkt Ziel für Infineon auf 25 Euro - 'Buy'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Infineon nach Quartalszahlen von 26 auf 25 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse im vierten Geschäftsquartal seien solide gewesen, schrieb Analyst Aleksander Peterc in einer am Montag vorliegenden Studie. Das etwas niedrigere Kursziel basiere auf etwas höheren gewichteten Kapitalkosten des Halbleiterherstellers.

Berenberg senkt Ziel für Siemens auf 130 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens von 140 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Elektrokonzern befinde sich inmitten eines Abbaus seiner Konglomeratsstruktur, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das Wachstum des Unternehmens sei wegen seiner Komplexität in den vergangenen Jahren hinter dem weltweiten Wirtschaftswachstum zurückgeblieben. Deren Reduzierung beinhalte bei Siemens mehr Potenzial als bei der Konkurrenz.

SocGen senkt Ziel für Henkel auf 115 Euro - 'Buy'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen von 125 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Damit werde der Konsumgüterkonzern mit einem Abschlag von bis zu 15 Prozent auf den weltweiten Sektor bewertet, schrieb Analyst Chas Manso in einer am Montag vorliegenden Studie. Im neuen Kursziel seien nun stärker die zyklischen Schwankungen des Klebstoffgeschäfts berücksichtigt. Zudem befinde sich der Konsumgüterkonzern bereits im letzten Stadium seines zyklischen Aufschwungs. Die Aktie bleibe aber wegen des weiterhin hohen Kurspotenzials attraktiv.

Deutsche Bank startet Linde mit 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Linde mit "Buy" aufgenommen. Die Fusion des deutschen Industriegaseherstellers mit Praxair aus den USA sei eine exzellente Kombination und schaffe Werte, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf die Synergieeffekte und Aktienrückkaufe.

Deutsche Bank senkt Ziel für United Internet auf 56 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für United Internet von 58 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem bisher sehr harten Jahr für die Aktie hätten die Zahlen zum dritten Quartal für etwas Erleichterung gesorgt, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach einem guten Start ins vierte Quartal sollten die Jahresziele erreichbar sein. Die spannende Frage, ob der Telekommunikations- und Internetdienstleister beim deutschen 5G-Netz mit im Boot sein werde, dürfte wohl erst nach der Entscheidung der Regulierungsbehörde beantwortet sein.

