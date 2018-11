FRANKFURT (Dow Jones)--Mit den negativen Vorgaben aus den USA haben auch die deutschen Aktien am Montag nachbörslich noch etwas nachgegeben. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten habe er aber nicht beobachtet, sagte ein Händler.

Die Siemens-Aktie kam mit dem Markt am Abend um 0,2 Prozent zurück und reagierte damit nicht negativ auf die Nachricht, dass CEO Joe Kaeser in der kommenden Woche zu einer Konferenz des staatlichen saudiarabischen Ölkonzerns Saudi Aramco reisen will.

Lufthansa wurden ebenfalls nur geringfügig schwächer gestellt, nachdem die Gewerkschaft Verdi für Dienstag zum Streik bei Eurowings und LGW in Düsseldorf aufgerufen hatte.

Die Morphosys-Aktie habe überhaupt nicht auf die Nachricht reagiert, dass Lizenzpartner Jansen eine Phase-2-Studie mit Guselkumab zur Behandlung der entzündlichen Hauterkrankung Hidradenitis Suppurativa, auch bekannt als Akne Inversa, gestartet hat.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.207 11.245 -0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

November 19, 2018 16:31 ET (21:31 GMT)

