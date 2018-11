Kryptowährungen würden den Zentralbanken ermöglichen, wenn nötig negative Zinsen durchzusetzen, sagt Professor Eswar Prasad von der Cornell University.

TOP-Meldung Zentralbanken könnten mit Kryptowährungen Negativzinsen durchsetzen Die Ausgabe digitaler Währungen würde den Zentralbanken die Möglichkeit geben, relevant zu bleiben, während das Bargeld langsam verschwindet, sagt Professor Eswar Prasad von der Cornell University am Montag zu Bloomberg. Das bedeute, dass die Zentralbanken im Spiel bleiben. "Wenn man bestimmte Volkswirtschaften wie Schweden betrachtet, wo der Einsatz von Bargeld sehr schnell verschwindet, so haben die Zentralbanken möglicherweise eine sehr geringe Rolle, sowohl in Bezug auf die Zahlungssysteme des Großhandels als auch im Einzelhandel." Kryptowährungen würden es den Zentralbanken ermöglichen, die Kontrolle über die Geldschöpfung zu behalten. Während die politischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...