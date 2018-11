Vor einigen Wochen haben Aldi Nord, Aldi Süd und Hofer ihre "Verpackungsmission" vorgestellt, in der sie ambitionierte Ziele zur Verpackungsreduktion formulieren. Am vergangenen Donnerstag, 15. November, kamen auf gemeinsame Einladung der drei Discounter mehr als 100 Teilnehmer zu einem Strategietag in Düsseldorf zusammen. v.l.: Rayk Mende, Geschäftsführer...

Den vollständigen Artikel lesen ...