Die Valence Group agierte als Finanzberater von Golden Gate Capital bezüglich der angekündigten Übernahme von Active Minerals International, das sich derzeit im Besitz von Merit Capital Partners befindet. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben.

Über Active Minerals International

Active Minerals International LLC (AMI) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung und Vermarktung von Kaolin und Attapulgit-Tonmineralien von Gelqualität. Seine Produkte werden in der ganzen Welt vertrieben und kommen in industriellen, landwirtschaftlichen und bautechnischen Anwendungen zum Einsatz. AMI ist der weltweit führende Anbieter von Attapulgit (Ton) in Gelqualität und der größte Schlämmkaolinzulieferer für die Glasherstellung.

Über Golden Gate Capital

Golden Gate Capital ist eine in San Francisco ansässige Private-Equity-Investmentgesellschaft mit verwaltetem Kapital von über 15 Milliarden US-Dollar. Die Geschäftsführung von Golden Gate Capital hat eine lange und erfolgreiche Geschichte der Investition in ganz verschiedene Branchen und Transaktionsbereiche vorzuweisen, darunter Go-Privates, Ausgliederungen und Rekapitalisierungen sowie Schulden- und öffentliche Beteiligungen. Zu den bemerkenswerten Industrieinvestitionen, die von Golden Gate Capital unterstützt wurden, gehören US Silica, EP Minerals, ANGUS, ArrMaz, Cole-Parmer und Vantage Elevator Solutions.

Informationen zur Valence Group

Die Valence Group ist eine spezialisierte Investmentbank, die exklusive M&A-Beratungsdienste für Unternehmen und Investoren in den Sektoren Chemikalien und Materialien und damit verbundenen Sektoren anbietet. Das Team der Valence Group besteht aus einer einzigartigen Kombination von Experten aus den Bereichen Investment Banking und strategische Beratung in der Chemikalien- und Materialienindustrie, die sich alle ausschließlich auf die Bereitstellung von M&A-Beratungsdiensten für den Chemikalien- und Materialiensektor konzentrieren. Das Unternehmen ist mit Niederlassungen in New York und London vertreten.

