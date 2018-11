Gelsenkirchen (ots) - Das Wohnungsunternehmen Vivawest will in den kommenden Jahren verstärkt selbst bauen. 1,3 Milliarden Euro werde das Gelsenkirchener Unternehmen bis zum Jahr 2023 in den Neubau investieren, sagte Vivawest-Geschäftsführerin Claudia Goldenbeld der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ/Dienstagausgabe). "Unser Ziel ist es, bis dahin 6300 Wohnungen fertiggestellt zu haben - knapp die Hälfte davon im Ruhrgebiet."



Vivawest ist mit 120.000 Wohnungen einer der größten Vermieter in NRW. In Ballungsräumen würden die Wohnkosten "zu einer zentralen sozialen Frage in Deutschland", sagte Goldenbeld und äußerte Verständnis für politisch gesetzte Mietpreisdeckel. Allerdings befinde sich die Politik hier in einem Zielkonflikt, "denn die Deckelung bremst die Neubau-Investitionen".



OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55903 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55903.rss2



Pressekontakt: Westdeutsche Allgemeine Zeitung Zentralredaktion Telefon: 0201 - 804 6519 zentralredaktion@waz.de