Vor dem Hintergrund gestiegener Absatzprognosen für den Elektroautomarkt bietet AutoCrypt V2G Unterstützung für die dringenden Sicherheitserfordernisse der Ladeinfrastruktur und Zahlungssysteme von Elektrofahrzeugen (electric vehicle, EV).



Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - E-Mobilität bzw. Elektromobilität wird voraussichtlich den nächsten bedeutenden Paradigmenwechsel in der Transportindustrie kennzeichnen, der nicht nur für die Hersteller elektronischer Fahrzeuge, sondern für sämtliche Anbieter des Energie- und Transportsystemsektors Wachstumsmöglichkeiten verspricht. Während ein deutlicher Fortschritt in Bezug auf Geschwindigkeit und Finesse zu erkennen ist, birgt die Einführung elektronischer Fahrzeuge jedoch immer noch einige Hindernisse. Eines der Hauptanliegen besteht daraus, dass EVs während ihrer Inbetriebnahme aufgeladen werden müssen, was mit großer Wahrscheinlichkeit an Ladestationen geschieht, die von unterschiedlichen Anbietern betrieben werden. Um Kompatibilitätprobleme auf Reisen zu vermeiden, wurde das Open Charge Point Protocol (OCPP) ins Leben gerufen. Auf diese Weise soll Interoperabilität innerhalb der EV-Ladeinfrastruktur ermöglicht und Zahlungsvorgänge bei unterschiedlichen Mobilitätsbetreibern vereinfacht werden. Mit über 40.000 Installationen in 49 Ländern ist OCPP für offene Ladestationen zum De-facto-Standard für offene Kommunikation im Bereich Netzwerkkommunikation geworden.



Auch für die wirksame Umsetzung von Sicherheitskonzepten sind Richtlinien von zentraler Bedeutung. Penta Security Systems Inc., ein führender Anbieter von Web-, IoT- und Datensicherheitslösungen sowie entsprechenden Dienstleistungen, bereitet den Weg für zuverlässige EV-Ladevorgänge, indem das Unternehmen mit AutoCrypt V2G eine weitere sichere EV-Ladelösung zu der weltweit ersten umfassenden Sicherheitssuite für intelligente Transportsysteme, AutoCrypt, hinzugefügt hat.



AutoCrypt V2G, ein Konzept, das durch Zusammenarbeit in Bezug auf Interoperabilität und Konformität mit führenden Industrieorganisationen wie OmniAir Consortium und CharIN geschaffen wurde, bietet ein Public Key Infrastructure (PKI)-System für die Authentifizierung und Autorisierung sämtlicher Entitäten innerhalb der E-Mobilitäts-Sicherheitsinfrastruktur. Auf diese Weise wird die sichere Übernahme von Plug&Charge ermöglicht, eine Methode vereinfachter Zahlungsvorgänge für EV-Ladeprozesse durch die Übertragung verschlüsselter Daten von dem Fahrzeug zur Ladestation, sofern dieses angeschlossen ist, aufgeladen wird und automatisierte Zahlungen abwickelt. Durch die Nutzung von OCPP, um Kommunikation zwischen Ladebereitstellug und Backend-Abrechnungssystemen sicherzustellen und aufgrund eines Designs, das den führenden ISO/IEC 15118-Richtlinien entspricht, garantiert AutoCrypt die Anwendung grundlegender Sicherheitstechnologien wie Verschlüsselung und digitale Signaturen, um EVs während ihrer Ladevorgänge zu schützen.



Beginnend in Europa beabsichtigt AutoCrypt V2G im Laufe des nächsten Jahres den EV-Lademarkt durch eine Partnerschaft mit GridWiz, einem Anbieter für intelligente Stromnetzlösungen sowie mit seiner Plug&Charge-Lösung, die AutoCrypt V2G für sichere und komfortable EV-Lade- und Zahlungsvorgänge nutzt, zu erschließen. Dies folgt der erfolgreichen Vorstellung von AutoCrypt auf der 31st International Electric Vehicle Symposium & Exhibition (EVS 31), der International Electric Vehicle Technology Conference 2018 (EVTeC 2018), eine der größten internationalen Veranstaltungen für Elektrofahrzeuge sowie der durchgängigen Teilnahme an weltweiten ISO/IEC 15118 Prüfungs-Symposien, um die weitreichende Anwendbarkeit von AutoCrypt V2G sicherzustellen.



SangGyoo Sim, Technikvorstand von Penta Security Systems, unterstrich, auf welche Weise AutoCrypt sich den Hauptanliegen der Industrie annimmt. "Um zu einem weitverbreiteten Einsatz von Elektrofahrzeugen zu ermutigen, ist es unabdingbar, dass die Ladeinfrastruktur sowohl durch Sicherheit überzeugt als auch Industriestandards entspricht. Da EV-Ladevorgänge nicht ausschließlich durch den Ladeprozess ausgemacht werden, sondern darüber hinaus den Austausch sensibler Daten umfassen, ist robuste Sicherheit zum Schutze von Datenintegrität und der Privatsphäre von Nutzern erforderlich. AutoCrypt V2G stellt sicher, dass sämtliche Kommunikationsprozesse über die gesamte Dienstleistungsinfrastruktur hinweg entsprechend geschützt sind."



Informationen zu Penta Security



Penta Security Systems Inc. wurde von Frost & Sullivan zum Spitzenanbieter von Cybersicherheit in Asien ernannt, hat die Marktführerschaft in der WAF-Industrie inne und gilt als führendes Unternehmen für Web-, IoT- und Datensicherheitslösungen. Mit Fachwissen zu vernetzter Automobilsicherheit, das in über einem Jahrzehnt erworben wurde, war Penta Security für die Umsetzung seiner AutoCrypt-Lösung im Rahmen zahlreicher ITS-Projekte innerhalb Südkoreas und K-City, einer der weltweit größten Prüfstände für selbstfahrende Fahrzeuge, verantwortlich. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen zu Penta Security www.pentasecurity.com.. Bei Fragen bezüglich möglicher Partnerschaften senden Sie bitte eine E-Mail an info@pentasecurity.com.



