Draußen mag es kälter werden, aber ein paar Aktien laufen gerade so richtig heiß. Hier sind eine Handvoll, die im November stark performen. Wer sich schon früh was unter den Weihnachtsbaum legen will, sollte sich diese fünf Aktien mal genauer anschauen. Bei Netflix (WKN:552484), GoDaddy (WKN:A14QAF), NetEase (WKN:501822), At Home (WKN:925062) und Sirius XM Radio (WKN:A1W8XE) sind allesamt Faktoren im Spiel, die derzeit wichtig sein können. Schauen wir doch mal, warum diese fünf Aktien Vorteile haben, die für Anleger interessant sein können. Netflix Der weltweit führende Premium-Streaming-Service hat einen Lauf. Nach einem enttäuschenden zweiten Quartal konnte man im dritten Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...