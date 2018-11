Die Wall Street hat den Trend bereits vorgegeben: Auch an den asiatischen Börsen zogen die Kurse nach unten. Im Fokus stand vor allem die Nissan-Aktie.

Deutliche Kursverluste an der Wall Street haben am Dienstag die Börsen in Asien belastet. Einbußen gab es wie bereits zuvor in New York vor allem bei Technologiewerten. In Tokio sackte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...