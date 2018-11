"Leipziger Volkszeitung" zu Brexit/May:

"Mays Vertrag mit Brüssel ist ein schlechter Deal - und doch ist er der beste, der unter den politischen Umständen möglich ist. Mit dem Abkommen würde die Regierung zumindest einen Teil ihrer Versprechen halten und gleichzeitig sicherstellen, dass es zu keiner harten Grenze im Norden kommt. Die große Frage ist, ob May diesen Deal durchs Parlament bekommt. Bislang kündigt die überwältigende Mehrheit Widerstand an. Doch werden europafreundliche und Brexit-moderate Abgeordnete mit ihrem Gegenvotum wirklich riskieren, dass das Königreich am Ende ohne Austrittsabkommen aus der EU kracht? Die Zeit für Bluffs ist zu Ende. Inzwischen droht ein gigantischer Schaden für das gesamte Land, begleitet von einem Totalausfall der politischen Klasse."/be/DP/he

AXC0007 2018-11-20/05:35