"Allgemeine Zeitung" zu Khashoggi/Waffenexporten:

"Deutschland verhängt Einreiseverbote gegen verdächtige saudische Staatsangehörige und will Waffenexporte stoppen, angeblich alle. Gut. Siemens-Chef Kaeser verkündet derweil seine Teilnahme an einer Konferenz in Saudi-Arabien: Man müsse den Dialog auch in schwierigen Zeiten pflegen. Kaeser hat nicht einmal Unrecht. Realpolitik ist oft ein schmutziges Geschäft. Oft läuft es schlicht auf diese Frage hinaus: Wiegen Arbeitsplätze im Waffenexportland schwerer als Menschenrechte im Waffenimportland? Und: Ist kontrollierbar, wie exportierte Waffen zum Einsatz kommen? Bedrückende Fragen, auf die es oft keine Antwort gibt. Alle verantwortungsbewussten Regierungen müssen ihren inneren Kompass finden in dieser Problematik, und sie dürfen sich von niemandem erpressen lassen."/be/DP/he

AXC0008 2018-11-20/05:35