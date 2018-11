"Neue Osnabrücker Zeitung" zu Spahn/Migrationspakt:

"Wenn die Politik eines aus der Flüchtlingskrise gelernt hat, dann dieses: Man muss die Ängste der Menschen ernst nehmen. So gesehen, ist die Forderung von Jens Spahn, den CDU-Parteitag über den UN-Migrationspakt abstimmen zu lassen, verständlich. Denn es gibt nach wie vor massive Vorbehalte gegen den Pakt. Eine Diskussion auf dem Parteitag könnte da hilfreich sein. Wer wollte, konnte sich im Übrigen schon seit Monaten zu Wort melden. Er ist auch in der Unionsfraktion diskutiert worden. Und so liegt die Vermutung nahe, dass Spahn das Thema deshalb aufgreift, weil er sich im Wettstreit um den CDU-Vorsitz profilieren will."/be/DP/he

