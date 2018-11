Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.BCO: Boeing am 19.11. -4,47%, Volumen 159% normaler Tage , AAPL: Apple am 19.11. -3,96%, Volumen 135% normaler Tage , 3V64: VISA am 19.11. -3,87%, Volumen 209% normaler Tage , JNJ: Johnson & Johnson am 19.11. 1,19%, Volumen 132% normaler Tage , PA9: Travelers Companies am 19.11. 1,36%, Volumen 134% normaler Tage , PFE: Pfizer am 19.11. 1,54%, Volumen 104% normaler Tage , Dow Jones: -1,56% Aktie Symbol SK Perf. Pfizer PFE 44.180 1.54% Travelers Companies PA9 130.520 1.36% Johnson & Johnson JNJ 147.730 1.19% ...

