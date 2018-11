The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0141835576 ZUERICH VERS. 11-18 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0146696528 ABB 12-18 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000HLB2KY0 LB.HESS.THR. IHS 16/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4HU7 HSH NORDBANK ZS 10 13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0P904 LBBW GM-FLOATER 12/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0P9C9 LBBW GM-FLOATER 12/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DPZ0 LBBW DL-STUFENZINS 16/18 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000NRW2Y88 LAND NRW SCHATZ09R988 BD01 BON EUR N

CA XFRA GB0001961928 NORD.BK(NO.BR.)86/UND.FLR BD01 BON USD N

CA LOMD XFRA US539830BJ76 LOCKHEED MARTIN 2018 BD01 BON USD N

CA WBCM XFRA US961214CQ45 WESTPAC BKG 15/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US961214CR28 WESTPAC BKG 15/18 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS1888933683 WORLD BK 18/23 FLR MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA CH0260296618 BCO DE CRED.E INVER.14-18 BD02 BON CHF N

CA XFRA DE000NLB1F63 NORDLB KOMBIANL 11/12 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0585243289 EXPERIAN FIN. 11/18 MTN BD02 BON GBP N