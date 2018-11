The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BLB6WQ8 BAY.LDSBK. TILG-ANL 18/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0PJ9 DZ BANK IS.C167 18/23 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0RY1 NORDLB WELTSPARANL.18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0TH2 NORDLB 2 PH.BD. 46/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA IT0005108490 AUTOSTRADE IT. 15-23 BD00 BON EUR N

CA XFRA IT0005260085 M.BENZ FIN S.I. 17-20 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA US219868CA29 CORP. ANDINA FOM. 18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US26078JAA88 DOWDUPONT 18/20 BD01 BON USD N

CA XFRA US26078JAB61 DOWDUPONT 18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US26078JAC45 DOWDUPONT 18/25 BD01 BON USD N

CA XFRA US26078JAD28 DOWDUPONT 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US26078JAE01 DOWDUPONT 18/38 BD02 BON USD N

CA XFRA US26078JAF75 DOWDUPONT 18/48 BD03 BON USD N

CA XFRA XS1031554360 OTTO GCKG MTN 14/21 BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1843448314 MUENCH.RUECK 18/49 BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1843449049 TAKEDA PHARMA.18/22 REGS BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1843449122 TAKEDA PHARMA. 18/26 REGS BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1843449395 TAKEDA PHARMA.18/30 REGS BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1843449809 TAKEDA PHARMA.18/22 REGS BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1843449981 TAKEDA PHARMA.18/20 REGS BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1843450138 TAKEDA PHARMA.18/20 REGS BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1894628244 EUR. BK REC.DEV.18/20 MTN BD03 BON TRY N

CA XFRA XS1914497034 DANSKE MTG BANK 18/23 MTN BD03 BON EUR N

CA 0NF XFRA CA64158L1094 NEW AGE BRANDS INC. EQ00 EQU EUR N