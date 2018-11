Zug - Die Zuger Immobiliengesellschaft Fundamenta Real Estate schreitet mit ihren Plänen zum Wechsel von der Berner Börse BX an die Schweizer Börse SIX voran. Der Wechsel wird nun per 6. Dezember erwartet, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

In diesem Zusammenhang plant die Gesellschaft auch eine Kapitalerhöhung unter Wahrung des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre. Insgesamt sollen bis zu 6,3 Millionen neue Aktien mit einem maximalen Nettoerlös von rund 86,6 Millionen Franken ausgegeben werden, zuzüglich einer Mehrzuteilungsoption von 15 Prozent. Das Bezugsverhältnis beträgt den Angaben zufolge 3 zu 1, d.h. ...

