Die CIA glaubt, das Kronprinz Mohammed bin Salman den Mord an Jamal Khashoggi angeordnet hätte. Nicht nur die saudische Regierung weist das zurück.

Saudi-Arabien wehrt sich gegen Vorwürfe, Kronprinz Mohammed bin Salman habe den Mord an dem dem regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi angeordnet. Außenminister Adel al-Dschubeir wies diese Darstellung in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der heimischen Zeitung "Al Schark Al Ausat" als falsch zurück. Es ist die erste Stellungnahme der Regierung zu Medieninformationen, wonach der US-Geheimdienst CIA den Kronprinzen für den Auftraggeber des Mordes hält.

Der Minister warnte zugleich vor Versuchen, den König oder den Kronprinzen zu beschädigen. Damit würde ...

