Die nächsten Tage dürften geschäftlich für den Online-Giganten Amazon zu den wichtigsten des Jahres gehören. Aus den Umsätzen könnte sich ablesen lassen, ob der Internethändler bei seiner eher verhaltenen Prognose für das Abschlussquartal bewusst zu tief gestapelt hat oder tatsächlich hinter bisherigen Wachstumsgrößen zurückbleibt.

Die Weihnachtssaison ist für Händler, ob nun im Internet oder stationär, die wichtigste Verkaufsperiode im Jahr. Dabei liefern inzwischen jedes Jahr der sogenannte Black Friday und der Cyber Monday wichtige Hinweise darauf, wie kauflustig die Konsumenten gestimmt sind. Am Donnerstag dieser Woche feiert man in den USA das Thanksgiving-Fest. Der darauffolgende Freitag wird als Brückentag gern zum Auftakt des Weihnachts-Shoppings genutzt.

Woher der Begriff Black Friday kommt, ist unklar. Eine charmante Erklärung finden wir, dass die Händler an diesem Tag schwarze Hände vom Geld zählen hätten. Andere führen den Begriff darauf zurück, dass die Läden an diesem Tag die Chance haben, aus den roten Zahlen des bisherigen Jahres herauszukommen. In Amerika jedenfalls gaben im vergangenen Jahr zum Black Friday die Verbraucher fast 8 Milliarden Dollar aus, ein Plus von 18 % zum Vorjahr.

Da der Black Friday hauptsächlich ein Begriff für den stationären Handel war, ließen sich die Onlinehändler natürlich selbst etwas einfallen, den Cyber Monday am folgenden Montag. Auch dann locken die Internetshops mit großen Rabatten. Da nimmt sich auch Marktführer Amazon nicht aus, der es nicht nur bei einem Tag belässt, sondern ...

